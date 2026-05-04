HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Rentables HealthStream-Investment?
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HealthStream-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HealthStream-Anteile bei 34,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,935 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 60,82 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39,18 Prozent.
HealthStream war somit zuletzt am Markt 606,58 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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