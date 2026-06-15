NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HealthStream von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen HealthStream-Investment verlieren können.

Das HealthStream-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HealthStream-Papier bei 26,79 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,733 HealthStream-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.06.2026 97,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,13 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 97,54 USD entspricht einer negativen Performance von 2,46 Prozent.

HealthStream wurde am Markt mit 764,12 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at