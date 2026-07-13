HealthStream Aktie

HealthStream für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

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HealthStream-Performance im Blick 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: Wäre ein HealthStream-Investment vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?

Bei einem frühen Investment in HealthStream-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

HealthStream-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der HealthStream-Anteile betrug an diesem Tag 28,02 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die HealthStream-Aktie investiert, befänden sich nun 35,689 HealthStream-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HealthStream-Aktien wären am 10.07.2026 1 002,14 USD wert, da der Schlussstand 28,08 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,21 Prozent gesteigert.

HealthStream erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 821,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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