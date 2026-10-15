NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heartland Express von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Heartland Express-Investment verlieren können.

Heartland Express-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 603,500 Heartland Express-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 6 566,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,34 Prozent verringert.

Heartland Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 840,88 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at