NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Heartland Express-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Heartland Express-Aktie 16,63 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,132 Heartland Express-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (10,05 USD), wäre das Investment nun 604,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,57 Prozent.

Heartland Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 799,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at