WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

Lohnende Heartland Express-Anlage? 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heartland Express-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie gebracht.

Die Heartland Express-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 527,426 Heartland Express-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 213,08 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 04.02.2026 auf 11,78 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express bezifferte sich zuletzt auf 858,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Heartland Express Inc. 9,70

