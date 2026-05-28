Heartland Express Aktie

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WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Langfristige Investition 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heartland Express-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Heartland Express-Investment gewesen.

Am 28.05.2021 wurde die Heartland Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Heartland Express-Papier an diesem Tag 18,15 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hat, hat nun 5,510 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heartland Express-Aktie auf 14,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,05 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,95 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express belief sich zuletzt auf 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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