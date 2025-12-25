Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Heartland Express-Anlage unter der Lupe
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heartland Express-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Heartland Express-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Heartland Express-Papier bei 11,13 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,985 Heartland Express-Papiere. Die gehaltenen Heartland Express-Aktien wären am 24.12.2025 82,84 USD wert, da der Schlussstand 9,22 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,16 Prozent.
Alle Heartland Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 714,20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
