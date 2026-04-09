Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Heartland Express Aktie

Heartland Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Lukrativer Heartland Express-Einstieg? 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heartland Express von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie gebracht.

Am 09.04.2016 wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Heartland Express-Papier letztlich bei 17,25 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 579,710 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 492,75 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 08.04.2026 auf 11,20 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 6 492,75 USD, was einer negativen Performance von 35,07 Prozent entspricht.

Insgesamt war Heartland Express zuletzt 833,36 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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