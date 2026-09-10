Heartland Express Aktie

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WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Langfristige Investition 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heartland Express von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Heartland Express-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heartland Express-Aktie statt. Der Schlusskurs des Heartland Express-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,588 Heartland Express-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,57 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 09.09.2026 auf 12,23 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 19,43 Prozent.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 950,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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