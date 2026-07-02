NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 02.07.2016 wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 570,451 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 15,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 682,26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,18 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Heartland Express jüngst 1,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at