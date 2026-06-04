NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heartland Express-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Heartland Express-Papier letztlich bei 18,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Heartland Express-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,201 Heartland Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Heartland Express-Aktie auf 15,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 822,76 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 17,72 Prozent.

Der Marktwert von Heartland Express betrug jüngst 1,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at