Langfristige Investition 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heartland Express-Aktie statt. Der Schlusskurs der Heartland Express-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,519 Heartland Express-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Heartland Express-Aktie auf 9,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41,13 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Heartland Express zuletzt 711,80 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

