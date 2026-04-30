Heartland Express Aktie

Heartland Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Heartland Express-Investment im Blick 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.04.2021 wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,59 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 537,924 Heartland Express-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (13,25 USD), wäre das Investment nun 7 127,49 USD wert. Mit einer Performance von -28,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Heartland Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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