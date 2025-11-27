NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Heartland Express-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 796,178 Heartland Express-Aktien. Die gehaltenen Heartland Express-Anteile wären am 26.11.2025 6 289,81 USD wert, da der Schlussstand 7,90 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 37,10 Prozent vermindert.

Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 603,58 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at