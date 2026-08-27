Heartland Express Aktie

Heartland Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Heartland Express-Anlage? 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Heartland Express-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Heartland Express-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,20 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,083 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 649,48 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 26.08.2026 auf 12,47 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,05 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express bezifferte sich zuletzt auf 950,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Heartland Express Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Heartland Express Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Heartland Express Inc. 10,50 -0,94% Heartland Express Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen