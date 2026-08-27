Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Rentable Heartland Express-Anlage?
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Heartland Express-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,20 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,083 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 649,48 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 26.08.2026 auf 12,47 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,05 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Heartland Express bezifferte sich zuletzt auf 950,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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