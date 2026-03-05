Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Heartland Express-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Heartland Express-Anteile bei 19,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Heartland Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,157 Heartland Express-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,07 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Papiers am 04.03.2026 auf 11,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,93 Prozent.
Insgesamt war Heartland Express zuletzt 853,59 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
