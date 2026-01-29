NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Henry Schein gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,39 USD. Bei einem Henry Schein-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,373 Henry Schein-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Henry Schein-Aktie auf 75,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 641,42 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 26,41 Prozent.

Henry Schein erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at