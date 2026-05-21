Henry Schein Aktie

Henry Schein für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Henry Schein-Anlage unter der Lupe 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Henry Schein gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Henry Schein-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Henry Schein-Papier letztlich bei 66,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,493 Henry Schein-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Henry Schein-Papiers auf 73,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,36 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Henry Schein bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Henry Schein Inc.

mehr Nachrichten