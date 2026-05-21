NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Henry Schein gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Henry Schein-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Henry Schein-Papier letztlich bei 66,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,493 Henry Schein-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Henry Schein-Papiers auf 73,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,36 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Henry Schein bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at