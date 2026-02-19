Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Lukrativer Henry Schein-Einstieg?
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren abgeworfen
Henry Schein-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Henry Schein-Anteile an diesem Tag bei 63,75 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 156,863 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (78,03 USD), wäre das Investment nun 12 240,00 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 22,40 Prozent.
Henry Schein erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
