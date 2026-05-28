NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.05.2025 wurde das Henry Schein-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,40 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,624 Henry Schein-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.05.2026 1 030,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,09 Prozent.

Henry Schein markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at