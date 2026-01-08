NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Henry Schein-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Henry Schein-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 140,726 Henry Schein-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Henry Schein-Aktie auf 78,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 996,34 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,96 Prozent gestiegen.

Alle Henry Schein-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at