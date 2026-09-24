Henry Schein Aktie

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WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Henry Schein-Anlage 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henry Schein von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Henry Schein gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Henry Schein-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 73,11 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Henry Schein-Aktie investiert, befänden sich nun 1,368 Henry Schein-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 116,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,05 USD belief. Damit wäre die Investition um 16,33 Prozent gestiegen.

Henry Schein erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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