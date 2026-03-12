NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel hätte eine Henry Schein-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Henry Schein-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 77,04 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 129,803 Henry Schein-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 76,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 929,91 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,70 Prozent.

Zuletzt verbuchte Henry Schein einen Börsenwert von 8,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at