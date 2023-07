NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Henry Schein-Investment verdient

Bei einem frühen Investment in Henry Schein-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,72 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 17,031 Henry Schein-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.07.2023 auf 81,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 388,51 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38,85 Prozent.

Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 10,75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at