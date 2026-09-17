Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Frühes Investment
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Henry Schein-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 148,434 Henry Schein-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 86,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 879,62 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,80 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Henry Schein bezifferte sich zuletzt auf 9,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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