Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Frühe Investition
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henry Schein von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Henry Schein-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Henry Schein-Papier bei 80,37 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,244 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 76,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,11 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Henry Schein einen Börsenwert von 8,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henry Schein Inc.
Analysen zu Henry Schein Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henry Schein Inc.
|68,84
|2,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.