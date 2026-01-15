NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henry Schein von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Henry Schein-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Henry Schein-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Henry Schein-Papier bei 80,37 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,244 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 76,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,11 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Henry Schein einen Börsenwert von 8,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at