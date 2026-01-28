Heritage Commerce Aktie

WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098

Lukratives Heritage Commerce-Investment? 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Commerce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Heritage Commerce-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Heritage Commerce-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Heritage Commerce-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,331 Heritage Commerce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Commerce-Papiers auf 12,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,58 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Heritage Commerce eine Marktkapitalisierung von 782,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Heritage Commerce Corp. 12,62 0,56% Heritage Commerce Corp.

