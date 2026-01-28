Heritage Commerce Aktie
WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098
|Lukratives Heritage Commerce-Investment?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Commerce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Heritage Commerce-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Heritage Commerce-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,331 Heritage Commerce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Commerce-Papiers auf 12,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,58 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,58 Prozent.
Jüngst verzeichnete Heritage Commerce eine Marktkapitalisierung von 782,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heritage Commerce Corp.
Analysen zu Heritage Commerce Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Heritage Commerce Corp.
|12,62
|0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.