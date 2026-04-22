NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Commerce von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Heritage Commerce-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Heritage Commerce-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Heritage Commerce-Anteile bei 10,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Heritage Commerce-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,606 Heritage Commerce-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,20 USD, da sich der Wert eines Heritage Commerce-Papiers am 17.04.2026 auf 13,45 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,20 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Heritage Commerce belief sich zuletzt auf 827,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at