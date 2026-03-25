NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Commerce-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Heritage Commerce-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Heritage Commerce-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,66 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Heritage Commerce-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 035,197 Heritage Commerce-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 12,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 846,79 USD wert. Das entspricht einem Plus von 28,47 Prozent.

Der Marktwert von Heritage Commerce betrug jüngst 763,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at