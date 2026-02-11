NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Commerce-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Heritage Commerce-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Heritage Commerce-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Heritage Commerce-Aktie letztlich bei 12,10 USD. Bei einem Heritage Commerce-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 826,446 Heritage Commerce-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (13,46 USD), wäre die Investition nun 11 123,97 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 123,97 USD entspricht einer Performance von +11,24 Prozent.

Heritage Commerce war somit zuletzt am Markt 834,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at