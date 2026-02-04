Heritage Commerce Aktie

Heritage Commerce

WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098

Lukratives Heritage Commerce-Investment? 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Commerce-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Heritage Commerce-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heritage Commerce-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,81 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 101,937 Heritage Commerce-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 341,49 USD, da sich der Wert eines Heritage Commerce-Papiers am 03.02.2026 auf 13,16 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,15 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Heritage Commerce bezifferte sich zuletzt auf 801,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Heritage Commerce Corp.

Analysen zu Heritage Commerce Corp.

Aktien in diesem Artikel

Heritage Commerce Corp. 13,41 -0,22%

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

