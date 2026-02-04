NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Commerce-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Heritage Commerce-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heritage Commerce-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,81 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 101,937 Heritage Commerce-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 341,49 USD, da sich der Wert eines Heritage Commerce-Papiers am 03.02.2026 auf 13,16 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,15 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Heritage Commerce bezifferte sich zuletzt auf 801,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at