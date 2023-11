NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Heritage Commerce-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Heritage Commerce-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Heritage Commerce-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Heritage Commerce-Papier bei 7,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 127,714 Heritage Commerce-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 104,73 USD, da sich der Wert eines Heritage Commerce-Papiers am 07.11.2023 auf 8,65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,47 Prozent angewachsen.

Der Heritage Commerce-Wert an der Börse wurde auf 527,73 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

