NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Commerce von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Heritage Commerce-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heritage Commerce-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Heritage Commerce-Anteile letztlich bei 9,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,101 Heritage Commerce-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 12,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,63 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Heritage Commerce bezifferte sich zuletzt auf 745,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at