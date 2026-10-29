Heritage Financial Aktie

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WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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Lukrative Heritage Financial-Anlage? 29.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Heritage Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Heritage Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Heritage Financial-Aktie bei 18,20 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,945 Heritage Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 28,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 575,82 USD wert. Damit wäre die Investition 57,58 Prozent mehr wert.

Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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