Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Langfristige Investition
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 27.08.2021 wurde die Heritage Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,64 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,002 Heritage Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 28,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 120,90 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,09 Prozent.
Der Heritage Financial-Wert an der Börse wurde auf 1,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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