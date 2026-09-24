Heritage Financial Aktie

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WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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Heritage Financial-Anlage unter der Lupe 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Heritage Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Heritage Financial-Anteile an diesem Tag bei 25,15 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hat, hat nun 397,614 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 27,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 113,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,13 Prozent.

Der Marktwert von Heritage Financial betrug jüngst 1,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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