NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Heritage Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Heritage Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Heritage Financial-Aktie bei 23,15 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 431,965 Heritage Financial-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 11 736,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,37 Prozent angewachsen.

Heritage Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at