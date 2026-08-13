Heritage Financial Aktie

Heritage Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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Lukrative Heritage Financial-Anlage? 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Heritage Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 416,406 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (29,79 USD), wäre das Investment nun 12 404,75 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,05 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Heritage Financial zuletzt 1,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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