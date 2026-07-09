NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Heritage Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heritage Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Heritage Financial-Papier 17,37 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Heritage Financial-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,757 Heritage Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 28,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,23 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 65,23 Prozent.

Insgesamt war Heritage Financial zuletzt 1,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at