NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,61 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 567,859 Heritage Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.04.2026 auf 27,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 451,45 USD wert. Mit einer Performance von +54,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Heritage Financial betrug jüngst 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at