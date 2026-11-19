Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Financial-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Heritage Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie betrug an diesem Tag 24,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40,096 Heritage Financial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 097,03 USD, da sich der Wert einer Heritage Financial-Aktie am 18.11.2026 auf 27,36 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 9,70 Prozent.

Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at