Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Heritage Financial-Investmentbeispiel
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Heritage Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie betrug an diesem Tag 24,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40,096 Heritage Financial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 097,03 USD, da sich der Wert einer Heritage Financial-Aktie am 18.11.2026 auf 27,36 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 9,70 Prozent.
Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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