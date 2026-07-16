NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Heritage Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Heritage Financial-Anteile an diesem Tag bei 25,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Heritage Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 39,793 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 200,96 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 15.07.2026 auf 30,18 USD belief. Das entspricht einem Plus von 20,10 Prozent.

Der Marktwert von Heritage Financial betrug jüngst 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at