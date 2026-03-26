NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Heritage Financial-Einstiegs gewesen.

Am 26.03.2025 wurden Heritage Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,17 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,137 Heritage Financial-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 105,83 USD wert. Damit wäre die Investition 5,83 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Heritage Financial zuletzt 1,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at