Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Heritage Financial-Investment
|
18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Heritage Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Heritage Financial-Papier bei 22,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,435 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,04 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 17.06.2026 auf 27,52 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 122,04 USD, was einer positiven Performance von 22,04 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Heritage Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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