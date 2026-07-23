NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Heritage Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heritage Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heritage Financial-Anteile 17,51 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 571,102 Heritage Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.07.2026 17 235,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +72,36 Prozent.

Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at