Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Profitabler Heritage Financial-Einstieg?
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Heritage Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Heritage Financial-Anteile an diesem Tag 23,76 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,209 Heritage Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.02.2026 117,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,80 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17,00 Prozent.
Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 943,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!