NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Heritage Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Heritage Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Heritage Financial-Anteile an diesem Tag 23,76 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,209 Heritage Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.02.2026 117,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,80 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17,00 Prozent.

Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 943,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at