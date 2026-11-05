Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Heritage Financial-Performance
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Heritage Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,49 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 444,642 Heritage Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers auf 29,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 974,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,75 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Heritage Financial einen Börsenwert von 1,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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