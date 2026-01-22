Heritage Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Financial von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Heritage Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Heritage Financial-Papier bei 17,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,744 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Heritage Financial-Anteile wären am 21.01.2026 150,83 USD wert, da der Schlussstand 26,26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,83 Prozent vermehrt.
Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 912,21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
