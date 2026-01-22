Heritage Financial Aktie

Heritage Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Heritage Financial-Anlage? 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Financial von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Heritage Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Heritage Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Heritage Financial-Papier bei 17,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,744 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Heritage Financial-Anteile wären am 21.01.2026 150,83 USD wert, da der Schlussstand 26,26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,83 Prozent vermehrt.

Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 912,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Heritage Financial Corp.

mehr Nachrichten
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Heritage Financial-Anleger freuen

Dividenden-Beschluss Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Heritage Financial-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

22.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Financial von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
21.01.26
 Ausblick: Heritage Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
15.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
08.01.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
08.01.26
 Erste Schätzungen: Heritage Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
01.01.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
25.12.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
18.12.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)