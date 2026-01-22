NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Financial von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Heritage Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Heritage Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Heritage Financial-Papier bei 17,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,744 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Heritage Financial-Anteile wären am 21.01.2026 150,83 USD wert, da der Schlussstand 26,26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,83 Prozent vermehrt.

Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 912,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at