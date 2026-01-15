Heritage Financial Aktie

Heritage Financial

WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

Heritage Financial-Performance im Blick 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heritage Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Heritage Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie betrug an diesem Tag 25,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 385,356 Heritage Financial-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 406,55 USD, da sich der Wert einer Heritage Financial-Aktie am 14.01.2026 auf 24,41 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 5,93 Prozent vermindert.

Heritage Financial war somit zuletzt am Markt 808,06 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Heritage Financial Corp. 25,09 -1,84% Heritage Financial Corp.

